Russia | si chiude il caso diplomatico con l’Italia per i funerali di Navalny

(Di sabato 23 marzo 2024) Mercoledì 13 Marzo 2024 l’ambasciata russa a Roma ha infine restituito i passaporti a tre parlamentari italiani che li avevano consegnati per chiedere un visto più di due settimane fa. Tra il 27 e il 28 febbraio i deputati Benedetto Della Vedova di +Europa e Lia Quartapelle del Partito Democratico, insieme al senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, avevano chiesto un visto all’ambasciata russa per partecipare al funerale del dissidente russo Alexei, che è stato a Mosca il 1° marzo. Di solito per i parlamentari le procedure diplomatiche per il rilascio dei visti sono semplificate e si risolvono in tempi brevi. L’ambasciata russa aveva invece trattenuto i passaporti dei tre parlamentari per più di due settimane, senza dare spiegazioni. Per chiedere i visti i parlamentari si erano avvalsi di un’agenzia che si occupa di queste procedure, che per giorni si ...