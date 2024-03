Russia-Paraguay annullata dopo l’attentato a Mosca | “Condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime”

Pres. Barcellona annuncia: "Vogliamo Lobotka, ne ho già parlato con Deco" - Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha commentato l'idea Stanislav Lobotka per il futuro: "Ne abbiamo parlato con Deco, il Barcellona lo prenderebbe, ma prima dovrebbero succedere tante altre ...tuttonapoli

Calhanoglu: "Yildiz Sta crescendo" - Intervistato da "Sportmediaset", Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter e della nazionale turca, parla, tra le altre cose, anche del suo connazionale Kenan Yildiz, attaccante ...tuttojuve

Russia-Paraguay annullata: l'atalantino Miranchuk rientra in anticipo - Miranchuk, calciatore in forza all'Atalanta, farà rientro in Italia con qualche giorno di anticipo. La gara Russia-Paraguay è stata rinviata. Arrivano delle importanti novità per quello che concerne ...areanapoli