Russia | Magi +Eu | ‘solidarietà al popolo russo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Solidarietà alrusso per il drammatico attentato di ieri da parte dell?Isis: la lotta al terrorismo islamico è ben lontana dall?essere vinta e tutta la comunità internazionale deve essere unita nel perseguire l?obiettivo di sradicare questo fenomeno. Putin però non usi questo attentato per imprimere una escalation nel conflitto in Ucraina e non vada alla ricerca di pretesti per peggiorare una situazione che è solo sua responsabilità?. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo. L'articolo CalcioWeb.