(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 mar (Adnkronos) – “L’estremismoine colpisce in modo indiscriminato. Nonostante la situazione ucraina la nostra pienaalrusso colpito da un vile attentato, come pare acclarato, a opera dell’Isis”. Lo ha detto Carloa Rovigo, a margine della presentazione del suo libro, parlando dell’attentato in. L'articolo CalcioWeb.

Russia: Calenda, ‘estremismo islamico sempre in agguato, solidarietà al popolo russo’ - Roma, 23 mar (Adnkronos) – “L’estremismo islamico è sempre in agguato e colpisce in modo indiscriminato. Nonostante la situazione ucraina la nostra piena solidarietà al popolo russo colpito da un vile ...ilsannioquotidiano

I Pooh raccontano il ritorno live e le due date in San Marco a Venezia - Roma, 23 mar (Adnkronos) - "L'estremismo islamico è sempre in agguato e colpisce in modo indiscriminato. Nonostante la situazione ucraina la nostra piena solidarietà al popolo russo colpito da un vile ...affaritaliani

Il miracolo di Tajani: Forza Italia è in salute e mira a superare Salvini alle Europee - Il mite Antonio Tajani non solo è riuscito a mantenere in vita Forza Italia dopo la morte del Cav ma ora si propone come alternativa liberale ai sovranisti Meloni e Salvini. E potrebbe riuscire nell'i ...lettera43