Russia | altri 300mila soldati per nuovo attacco in Ucraina | il piano

Sono state diffuse le identità dei quattro presunti Attentato ri del Crocus City Hall, in Russia , in cui hanno perso la vita almeno 100 persone e ne sono rimaste ferite altre 300, ma i numeri sono ... (ilgiornaleditalia)

Pubblicato il 23 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La Russia prepara il nuovo attacco in Ucraina . Mentre Mosca è scossa dall'attentato che ha provocato almeno 40 morti alla Crocus City Hall, i vertici ... (dayitalianews)

Russia, ambasciatore ringrazia l’Italia per le operazioni di voto - L’ambasciatore russo a Roma, Alexei Paramonov, ha elogiato oggi le autorità italiane che, ha detto, “a differenza di numerosi altri leader dei Paesi occidentali, fin dall’inizio non hanno interferito ...ildenaro

Russia: “Wsj”, intelligence Usa ha avvertito Mosca su rischio attentati - Gli Stati Uniti hanno avvertito segretamente le autorità russe in merito al rischio di attacchi o attentati in luoghi pubblici nelle ...agenzianova