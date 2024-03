Rugby serie A Fiorini | gara ruvida» Casale richiede grinta

(Di sabato 23 marzo 2024) Domani laPesaroalle 14,30 è di scena a. "La squadra sta bene, ci stiamo allenando per migliorare gli aspetti che non hanno funzionato nell’ultima partita" dice la terza linea Giovanni Tontini. Si gioca la settima giornata di ritorno del campionato diA. L’avversaria è all’8° posto in classifica con 31 punti, i pesaresi vengono da una vittoria che li ha portati al 7° gradino, a quota 32, facendogli sorpassare proprio i veneti. "Stiamo rivedendo la difesa, che di solito è il nostro punto forte – prosegue Tontini – nell’ultima partita abbiamo sofferto nel riposizionarci e ricreare la linea. Abbiamo rivisto le touche, dove ci sono stati alcuni errori, sia di lancio che di presa. Stiamo lavorando anche per contrastare il loro attacco.ha un numero 12 peante, che può ...

In una delle partite più sentite della stagione, il derby dei ‘Cus’ con quello che oggi è il Firenze Rugby 1931 (dell’ex tecnico Sacrestano), il Banca Centro Cus Siena ha conquista to un ‘ampia ... (sport.quotidiano)

Si è purtroppo fatto sentire il mese di astinenza da gare ufficiali per la Essepigi Fano Rugby , che alla ripresa del campionato di C1 è stata sconfitta per 25-12 sul campo dell’Unione Rugbistica ... (sport.quotidiano)

Rugby, due gli eventi allo stadio Iacoboni di Rieti previsti per domenica 24 marzo - Si comincia alle ore 10 con la festa del Rugby dove saranno impegnate le Under 8 e 10 contro dieci società provenienti da tutto il Lazio. Alle ore 14:30 la Seniores, partita di Campionato serie C Pool ...rietinvetrina

Placcò la donna arbitro: Doglioli condannato a un anno e due mesi - Dopo la radiazione arriva anche la condanna penale per l'italo-argentino, che nel 2016 colpì violentemente alla schiena la direttrice di gara Benvenuti durante una partita di serie A ...gazzetta

United Rugby Championship, Zebre e Benetton su Sky. Poi Super Rugby con Blues-Crusaders - Il Rugby su Sky non si ferma mai: archiviato il Sei Nazioni maschile, in partenza quello femminile, c'è anche lo United Rugby Championship con due italiane in corsa: le Zebre in campo contro il Leinst ...sport.sky