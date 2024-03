Rugby | Scarlets-Benetton 16-13 | trevigiani rimontati e sconfitti nel 12° turno dell’URC

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Bruciante sconfitta, quella maturata al Parc Y, nel dodicesimodello UnitedChampionship 2023-2024, per il: i, dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione per 3-13, nella ripresa subiscono un parziale di 13-0 e vengono battuti dagliper 16-13. Nel primo tempo i padroni di casa passano a condurre dopo 3? col piazzato di Costelow, ma già al 5? gli ospiti pareggiano i conti con la punizione di Umaga. Il sorpasso delsi concretizza al 12? con la meta di Ratave convertita dallo stesso Umaga, il quale al 20? trova, ancora dalla piazzola, il 3-13 con cui si va al riposo. La reazione dei padroni di casa arriva nella ripresa: Costelow accorcia dalla piazzola con due calci al 51? ed al 56?, portando lo score sul ...