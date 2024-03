Rubate maschere ad Atelier Teatro Appello sui social

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Il valore economico è irrisorio. Quello affettivo e artistico è incalcolabile. La notte scorsa, qualcuno ha scassinato il furgone di, ha aperto le valigie e ha rubato ledi commedia. "Una dozzina, raccolte durante gli anni, realizzate da diversi artisti mascherai e divenute indispensabili per il nostro lavoro", l’incipit del post comparso ieri sul profilo Facebook dell’associazione. "Con queste– si legge ancora – quasi ogni giorno portiamo spettacoli nelle piazze e nelle scuole, facendo del nostro meglio per migliorare un poco la giornata delle persone che incontriamo e per fare di questo piacere un mestiere che ci consenta di vivere dignitosamente". Facile immaginare che il furto "costituisce per noi un danno irreparabile e mette gravemente in crisi la nostra attività". Da qui ...