(Di sabato 23 marzo 2024) La donna, discendente del podestà, scomparsa a 80 anni in novembre, non aveva figli e non era sposata. I beni sono stati sequestrati e congelati dprocura

Maria Malfatti, l'eredità da 5 milioni lasciata alla badante. E i nipoti della parente del podestà di Rovereto fanno causa - Maria Malfatti, discendente di una delle famiglie più importanti e conosciute di Rovereto, avrebbe lasciato l'eredità di 5 milioni alla proprio badante, ingorando così ...ilmessaggero

Lascia 5 milioni di euro alla badante, ma i 10 nipoti non ci stanno - Secondo loro, la parente defunta non era capace di intendere e di volere e l'assistente familiare avrebbe agito scientemente convincendola a redigere il testamento in suo favore ...msn

Rovereto, Maria Malfatti scavalca i nipoti e lascia 5 milioni di euro alla badante: i legittimi eredi fanno causa - La donna, discendente del podestà, scomparsa a 80 anni in novembre, non aveva figli e non era sposata. I beni sono stati sequestrati e congelati dalla procura ...repubblica