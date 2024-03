Rossi Ct Ungheria | «Io in Italia poco appetibile Alcuni allenatori bravi sono senza impiego»

La Roma dei giganti, De Rossi va oltre l’emergenza: Lukaku-Abraham per la Champions - Se la Roma, come sembra, recupererà a breve Tammy Abraham, De Rossi potrebbe schierarlo insieme a Lukaku per un tandem da ...siamolaroma

MERCATO - Roma, Kristensen tornerà al Leeds - Niente rinnovo in casa Roma per Rasmus Kristensen che, con l'arrivo in panchina di Daniele De Rossi, ha perso il posto da titolare. Il calciatore danese difficilmente verrà riscattato dal club ...napolimagazine

Yildiz titolare ma Turchia ko come la Spagna. Poco Koopmeiners nel poker dell'Olanda - La formazione di Montella cade a Budapest contro l'Ungheria di Marco Rossi. Cade anche la Roja, sconfitta a Londra dalla Colombia. Poker degli uomini di Koeman contro la Scozia ...tuttosport