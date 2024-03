Ronzulli Fi | innegabile Bari sia devastata | ma non approvo far west

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 23 marzo 2024) Milano, 23 mar. (askanews) – “Da pugliese èchefosse una città, il sindaco Decaro è stato un buon amministratore, noi sicuramente sapremo fare meglio di lui e ci candideremo per guidare la città e per fare meglio dal punto di vista politico e amministrativo di quanto ha fatto il sindaco Decaro, ma da garantista e da antigiustizialista, come è stato sempre il presidente Berlusconi, mi interrogo sui modi che non”. Lo ha detto la vicepresidente del Senato Licia(Fi), dopo la conferenza stampa convocata ieri adal capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri, sulle polemiche nate sul territorio in seguito all’invio da parte del Viminale di una commissione per valutare eventuali condizionamenti mafiosi all’interno del Comune di ...