Roma | furto da 800mila euro in gioielleria | presa la ' banda del buco'

(Di sabato 23 marzo 2024) Sgominata dai carabinieri della stazione diSan Lorenzo in Lucina ladelche, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2023, mise a segno un colpo dain unain via Bocca di Leone, nel centro della Capitale. Su delega della Procura, i carabinieri hanno notificato un'ordinanza, emessa dal gip di, che dispone misure cautelari nei confronti di 8 persone di cui 4 arresti e 4 obblighi di presentazione in caserma. A finire in manette i tre autori materiali dele una donna che avrebbe stipulato polizze di pegno per sostituire i gioielli rubati con contanti.

