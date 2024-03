Roma | fermata banda del buco | 4 arresti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 23 marzo 2024) 12.50 Arrestati gli autori del maxi-furto da 800.000 euro messo a segno a ottobre in una gioielleria vicino Piazza di Spagna a. I carabinieri hanno eseguito 4e 4 obblighi di presentazione in caserma per ricettazione. In manette i 3 autori del furto e una donna che riciclava i gioielli impegnandoli.Eseguito sequestro per 120.000 euro. Erano stati ribattezzati ladelperché erano entrati nel negozio facendo unnel muro. Scoperti anche grazie a tecniche di geolocalizzazione e intercettazione telefonica.