Roma | Dybala si allena a parte | Abraham in gruppo

(Di sabato 23 marzo 2024) Manca più di una settimana alla ripresa del campionato ma la, pur senza nazionali, prosegue la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro il Lecce. Buone notizie per Daniele De Rossi arrivano da Paulo: il fantasista argentino, che aveva accusato una distrazione muscolare che lo aveva costretto a rinunciare alla convocazione della sua Argentina e anche alla precedente sfida contro il Sassuolo, è sceso in campo a Trigoria, purndosi in solitaria. Un segnale comunque positivo in vista della sfida con i salentini, in programma l’1 aprile allo stadio Via del Mare. Segnali incoraggianti arrivano anche da Tammyche, dopo un calvario lungo quasi un anno a causa dell’infortunio al ginocchio, sta cominciando a rivedere la luce. L’attaccante inglese si èto nuovamente con il ...