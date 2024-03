Roma | casting per il ruolo dg | spunta il nome di un ex giallorosso

(Di sabato 23 marzo 2024) In casacontinua ilper ildi dg del club: i nomi per sostituire Tiago Pinto sono diversi, tra cui anche un exIn casacontinua ilper ildi dg del club: i nomi per sostituire Tiago Pinto sono diversi, tra cui anche un ex. Secondo

Terremoto in casa Roma , dopo le dimissioni di Pinto . scatta to il casting per individuare il suo erede: tutti i nomi. Una rivoluzione in piena regola che, di fatto, apre una nuova pagina della storia ... (serieanews)

casting comparse e figurazioni per serie tv Sandokan, prodotta da Lux Vide - casting a Roma per comparse, figurazioni speciali e piccoli ruoli nella serie tv "Sandokan". Opportunità per adulti e minori di varie origini. Ecco i dettagli.ticonsiglio

Libera dal remake, “Call My Agent Italia 2” diventa più melodrammatica e meno «fumettosa» - Torna su Sky la squadra agenti alle prese con le manie delle star. Si parte con Gabriele Muccino e Valeria Golino ...iodonna

Le riprese di Sandokan, la nuova serie con Can Yaman, ad aprile: al via i casting - Le riprese di Sandokan, la nuova serie con Can Yaman, inizieranno ad aprile: nel frattempo sono aperti i casting.optimagazine