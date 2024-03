Rocco Siffredi | parla la giornalista che lo ha denunciato | ecco chi è e le nuove rivelazioni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 23 marzo 2024) Sta facendo assai rumore la denuncia delladi Adnkronos ai danni di, l’attore reduce dal successo in Supersex. La diretta interessata, Alisa Toaff, ha deciso di passare alle vie legali accusando l’attore di molestie dopo una serie di messaggi ritenuti inappropriati a seguito di un’intervista. Quest’ultimi sono stati divulgati in questi giorni, alzando di fatto un autentico polverone sul pornodivo. E ora spuntano nuovi dettagli raccontati dalla: le parole di Alisa Toaff Tutto sarebbe partito da un’intervista aperre della sua serie Supersex, uno scambio di messaggi che, messo agli atti, presenterebbe prima delle avances più o meno esplicite, per poi terminare ...