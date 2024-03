Roberto | il militare che si sente donna e poi dichiara lesbica | ecco cosa ottiene

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Al sentire la storia che di seguito raccontiamo, verrebbe da dire che viviamo in un mondo di pazzi. Siamo a Ceuta, semi-enclave spagnola in territorio marocchino. Qui la Spagna dispiega più forze militari e di polizia che in ogni altro luogo: più di 4mila uomini e donne, e si registra un fatto che ha destato i sospetti degli attivisti LGTBI: da quando, poco più di un anno fa, è stata approvata la “Ley trans”, la legge trans che disciplina il cambiamento di genere (e permette agli uomini che diventano donne di godere di tutta una serie di diritti riservati al genere femminile), a Ceuta sono 37 gli uomini che, di fronte alla legge, sono diventati donne. Gli attivisti non hanno dubbi: la maggior parte di loro sono “trans fraudolenti”, ovvero persone che non hanno affatto l'esigenza di vedere riconosciuto il genere nel quale si sentono a proprio agio, diverso da quello biologico, ma che, ...