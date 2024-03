Ristrutturazione San Siro | ass Granelli | “Siamo convinti di una cosa”

Inter e Milan continuano a spingere per la realizzazione di uno stadio nuovo e la ristrutturazione dello stadio San Siro per le partite di calcio rischia di allontanarsi. “Se le squadre dicessero ... (calcioweb.eu)

Webuild , società che si potrebbe occupare della ristrutturazione dello stadio San Siro, ha emesso una nota in merito alla questione (pianetamilan)

San Siro-Milan, Granellini, Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, ha parlato così dell’impianto: avviso ai rossoneri - San Siro-Milan, Granellini, Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, ha parlato così dell’impianto: avviso ai rossoneri Intervenuto a Newzgen, Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune ...milannews24

A Lucignano l’inaugurazione della Fortezza e del Chiostro di San Francesco - Dopo un importante lavoro di restauro, due luoghi di Lucignano tornano al loro antico splendore e sono finalmente visitabili e fruibili a partire da questo fine ...www3.saturnonotizie

La Beccona cerca nuovi gestori. E in paese si torna a sperare - Il Comune di Portico e San Benedetto ha pubblicato il bando per il bar ristorante di Bocconi aperto dal 1978 e chiuso da un anno e mezzo. Ecco le condizioni per partecipare.ilrestodelcarlino