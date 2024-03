Risentimento in atto | occhio alla pioggia Sottocorona | che succede nel weekend

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 23 marzo 2024) Il fine settimana prima di Pasqua è caratterizzato da qualche incertezza atmosferica. Le ultime previsioni di Paoloper La7, sabato 23 marzo, mostrano lievi piogge di passaggio sulle zone del centro e del sud e sul Nordest, in fascia alpina e Prealpina. Fenomeni che toccheranno Trentino Alto Adige, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia "con precipitazioni che potrebbero essere moderate e localmente anche di una certa intensità", spiega il meteorologo di La7. Si tratta, in realtà, di un ", una coda di una perturbazione che passa al di là delle Alpi che però riesce in qualche modo a condizionare il tempo per la giornata di oggi e nella giornata di domani", afferma l'esperto. Unche scompare presto al nord con la perturbazione che scende sulla penisola balcanica e domenica 24 marzo "si fa sentire ...