Rischi climatici nel settore finanziario | dopo la Cina | anche l’India si impegna in sostenibilità

(Di sabato 23 marzo 2024) L’ultimo annuncio della Reserve Bank of India (Rbi) rappresenta un momento significativo nel panoramaglobale, segnalando un forte movimento verso l’integrazione dellae deinelle pratiche di disclosure finanziaria. Con l’introduzione di un framework di disclosure suifinanziari legati al clima per i soggetti regolamentati,si unisce ad altre economie principali, compresa la, nell’adottare un approccio proattivo verso la gestione e la trasparenza deinel. La direttiva della Rbi richiede che le bcommerciali, le istituzioni finanziarie e le più grandi società finanziarie non bancarie ...

(Adnkronos) – Per contrastare i cambiamenti Clima tici bisogna “combinare riforme politiche, sviluppo delle capacità e accordi di finanziamento per incrementare le risorse ” per la transizione ... (seriea24)

Fioritura ciliegi in anticipo, non è un buon segno: perché dovrebbe preoccuparci - I cambiamenti climatici stanno modificando in maniera evidente la fioritura dei ciliegi in Giappone. Le tempistiche sono ben differenti rispetto al passato, ciò a causa delle emissioni di CO2 e dell’a ...tecnologia.libero

Rischi climatici in Ue, Eea: “Danni catastrofici se non agiamo, al Sud i peggiori” - Migliorare la gestione dei Rischi lavorando insieme. “L’Europa non è pronta ad affrontare leconseguenze dellacrisi climatica, se non agiamo nell’immediato i danni saranno catastrofici”. Lo ha ...ansa

Trasformazione climatica sull’ambiente il tema dell’ultimo “i Venerdì della Conoscenza” - L'impatto del cambiamento climatico su umanità e pianeta: dibattito su azioni umane, IA e sviluppo sostenibile ...riviera24