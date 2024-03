Rimadesio | il crocevia Sfida salvezza con Omegna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) È il primo verodel campionato per la. Unda non sbagliare perché una sconfitta questa sera a Gravellona Toce contro la Paffoniindirizzerebbe i bluarancio verso una quasi certa partecipazione ai playout. Desio è quart’ultima a quota 22 punti, sopra ci sono la Paffoni appunto e Cassino a 24 (poi le altre a 26) e solo una di queste tre si salverebbe senza passare dagli spareggi di aprile-maggio. A mettere pepe sullaci sarà anche l’esordio sulla panchina dei padroni di casa di coach Riccardo Eliantonio, monzese, subentrato a Ducarello dopo il ko di Salerno, il quinto consecutivo per la Paffoni, costruita per stare serenamente nelle otto ma scivolata nella zona calda di un campionato difficile ed equilibrato. "Partita di tensione per entrambe" esordisce coach ...