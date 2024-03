Rifiuti | la classifica dei ’virtuosi’ A Civitella la medaglia d’oro Forlì primo capoluogo in regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 23 marzo 2024) Il modello di Alea Ambiente continua a dare frutti:siprima tra i Comunisi conferma alposto assoluto tra i comuni più virtuosi per aver prodotto solo 66 kg dinon riciclati per abitante residente. La decima edizione dell’iniziativa ‘Sotto il muro dei 100 kg’, promossa dalla ReteZero e dai ComuniZero dell’Emilia Romagna, ha incoronato così i territori più virtuosi a livello regionale. Tra i 14 Comuni emiliano-romagnoli premiati con la, in quanto al di sotto dei 100 kg di rifiuto non inviati a riciclaggio per abitante residente, 5 fanno parte del bacino servito da Alea Ambiente: alposto assoluto si è ...