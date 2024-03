Ricordi la 50 lire “piccola”? Se ne hai una così può rivelarsi un tesoretto

(Di sabato 23 marzo 2024) Le vecchieoramai sono considerate oggetti vintage, ma sono state nostre compagne negli scambi commerciali per decenni, ed è innegabile che ci siamo rimasti molto affezionati. Ci siamo rimastiaffezionati che molti di noi ne serbano ancora qualcuna in casa, abbandonata in qualche vecchio cassetto o in quel portafogli del nonno. Pochi sanno che alcune di esse sono molto ricercate nel mondo del collezionismo, ed a volte, senza saperlo, scopriamo di avere in casa veri e propri tesoretti. Nell’articolo di oggi andremo a scoprire questa particolare mini monetina che valore può avere in una sua particolare versione. Cinquanta”: unapuòun, controlla le tue Alcuni esemplari di 50sono particolarmente ...

Ricordi le 20.000 lire? Se ne hai ancora una così vale migliaia di euro In quanti siamo ad avere ancora in casa qualche vecchia lira? Direi davvero in molti. Bisogna sapere che molte monete e ... (blowingpost)

Bobby Solo: «Ero pagato meno di Little Tony, ma in tre anni cambiai 47 auto. Sbirciavo di nascosto la Zanicchi. Il gel mi riempiva di forfora» - Ricordi mi voleva cacciare, dicevano che avevo i bassi di Frankenstein ... Però con Una lacrima sul viso in sei mesi mi sono comprato la villa all’Eur, 50 milioni di lire cash. I soldi li teneva mamma ...corriere

Quarant'anni di Assogestioni, mercato vale più del Pil italiano - In un comunicato Assogestioni ricorda che "molto è cambiato in questi 40 anni: nel 1985 il patrimonio ammontava a 20mila miliardi di lire, corrispondenti al 2,4% dell'allora Pil italiano" mentre "oggi ...ansa

Trova 161 milioni di lire che non può più convertire in euro. La bufala della settimana - La fantasiosa bufala di Lorenzo, che trova 161 milioni di lire ma non può convertirli in euro. Ve la raccontiamo nell’articolo.techprincess