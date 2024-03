Riassunto | Soundreef celebra una pietra miliare in relazione alla gestione del copyright in Italia e in Europa

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 23 marzo 2024) La Corte di giustizia europea ha aperto il mercato a entità diindipendenti LUSSEMBURGO–(BUSINESS WIRE)–La Corte di giustizia europea ha emanato una decisione rivoluzionaria che apre il mercatono delladela entità diindipendenti., una delle principali entità diindipendenti,questa significativa vittoria per i diritti di editori, autori e compositori che scelgono di scegliere come vengono rappresentati nel settore delladel. Recita la sentenza della Corte: “Nel caso di specie occorre constatare che, nella misura in cui la legislazione nazionale come quella di cui trattasi non consente alle entità di ...