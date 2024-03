Riassunto | Lifezone Metals annuncia di avere ricevuto una licenza dal governo tanzaniano in relazione allo stabilimento di trattamento multimetallo per il progetto minerario Kabanga Nickel a Kahama

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 23 marzo 2024) L’area diè stata dichiarata formalmente una zona economica speciale Segna un’altra fase importante per la Tanzania verso l’adozione di un metodo trasformativo di recupero dei metalli e apportatore di vantaggi interamente al Paese NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Chris Showalter, Amministratore delegatoLimited (NYSE: LZM), è lieto dire che lodimultimetdell’azienda haunadaldella Tanzania per la raffinazione di nichel, rame e cobalto ottenuti con il, presso la ex miniera d’oro Buzwagi di Barrick Gold. La miniera ...