Renato Brunetta avrà lo stipendio dal Cnel | la norma ad hoc del governo Meloni nel decreto Pnrr

(Di sabato 23 marzo 2024) Quando si parlò per la prima volta del grande ritorno dicome presidente delsi sottolineò che l’ex ministro di Berlusconi accettava l’incarico senza percepire uno. E questo perché pensionato e quindi incompatibile. Ma adesso, grazie ad unaad hoc infilata nel, cambia tutto. E anchepercepirà uno. Esattamente come Piero Ciucci, che lavorava alla Società Stretto di Messina senza emolumenti ma grazie a un’altraad personam ora porta a casa unoda 240 mila euro lordi l’anno., spiega oggi il Corriere della Sera, potrà ricevere un compenso per il suo ruolo di presidente del, ...

