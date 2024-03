Reijnders | “Gol? Il più bello in carriera Olanda come al Milan De Jong…”

Milan, primo eurogol di Reijnders con l’Olanda - Prosegue il momento magico di Tijjani Reijnders. Il centrocampista del Milan ha trovato il primo grande gol con la maglia della Nazionale olandese contro la Scozia.calciomercato

Reijnders come Leao: eurogol in Nazionale, è una gemma (VIDEO) - Dopo Rafa Leao, anche Tijjani Reijnders si regala un super gol con la maglia della Nazionale: che siluro per l'olandese ...milanlive

Amichevoli: tensione Sanchez-Asllani in Albania-Cile, assist per Lautaro nell'Argentina - "Non è mai un'amichevole per Alexis Sanchez ": i quotidiani cileni parlano così del brutto intervento che l'attaccante del Cile ha riservato a Kristjan Asllani, suo compagno di squadra nell' Inter, du ...sportmediaset.mediaset