Recanatese-Ancona oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 23 marzo 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa hanno bisogno di fare punti per alimentare le loro speranze di salvezza, senza passare attraverso i playout. La compagine biancorossa, dal suo canto, si trova alle prese con un derby che vale uno scontro diretto in ottica permanenza inC. La formazione giallorossa è reduce da due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque sfide e ha assolutamente bisogno di fare punti in ottica salvezza. Gli ospiti, invece, per non sprofondare in zona retrocessione devono invertire la rotta ...

Un derby da brividi, da pelle d’oca, definitelo come volete: certo nessuno avrebbe voluto un Recanatese-Ancona del genere, nel quale la posta in palio sarà vitale, esclusivamente per cercare di ... (sport.quotidiano)

L’Alessandro Sbaffo-pensiero, per chi lo conosce, non rappresenta una grande novità. Il Capitano, rigorosamente e probabilmente anche a ragione, allontana depressioni e pessimismi e pur nella ... (sport.quotidiano)

Ancona, derby da brividi (con virus): a Recanati in palio mezza salvezza. Le ultimissime - Ancona Non c’è tempo per ammirare i luoghi di Giacomo Leopardi. Tanto meno per gettare uno sguardo al Colle dell'Infinito, famoso in tutto il mondo. Oggi pomeriggio, a ...corriereadriatico

Recanatese – Ancona: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Recanatese – Ancona di Sabato 23 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 33ma giornata del Girone B di Serie C ...calciomagazine

Ancona, Colavitto: "Contro la Recanatese non firmo per il pareggio" - Quasi uno spareggio salvezza per l'Ancona, in trasferta a Recanati per un derby marchigiano che non concede margini di errore. I dorici lo affrontano con qualche problema di formazione, ...tuttoc