Real FQ | prova-salvezza In casa con l’Orvietana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) FORTE DEI MARMI È una partita da non sbagliare quella che attende questo pomeriggio ilForte Querceta. Contro(fischio d’inizio alle 14.30 al ‘Necchi Balloni’) si tratta di un vero e proprio scontro diretto nel quale i versiliesi sono chiamati a vincere per coltivare ancora qualche speranza di. Servono tre punti, per riprendere a correre dopo la frenata dell’ultimo mese (1 punto in quattro partite), anche se Buglio sarà chiamato per forza di cose a inventarsi qualcosa. "Non riusciamo a recuperare Gemmi e Scarpa, e in più perdiamo Pegollo e Meucci per squalifica – spiega il tecnico delForte Querceta – avrei preferito affrontare una gara così delicata con la rosa al completo ma dovremo fare di necessità virtù".ha un andamento deficitario in trasferta (solo ...