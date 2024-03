Re Carlo sull’annuncio di Kate Middleton | “Fiero di lei”

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 23 marzo 2024) Reha dato il suo pieno sostegno pubblico a sua nuora, dopo che la Principessa del Galles ha svelato in un video che a gennaio è stata operata per un tumore e ha iniziato un trattamento di chemioterapia preventiva., che a sua volta, si sta curando per un tumore alla vescica che gli è stato diagnosticato a febbraio, ha detto che è “di Catherine per il coraggio che ha dimostrato nel parlare (della sua malattia) come ha fatto” – ha detto tramite un portavoce di Buckingham Palace. “Nelle ultime settimaneè rimasto in contatto con l’adorata nuora”, spiega il portavoce del Re – siache la Regina Consorte Camilla “continueranno a dare tutto il loro amore e sostegno a tutta la famiglia, in questo periodo difficile” Sia Re ...