Rapina da film nel centro di Roma | sgominata ‘banda del buco’ che mise a segno colpo da 800mila euro

Rapina nella gioielleria in centro a Roma, colpo da 800mila euro: presi i 4 della «banda del buco» - Sgominata la banda del buco che, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2023, mise a segno un colpo da 800mila euro in una gioielleria in via Bocca di Leone, nel centro di Roma. Sono ...leggo

