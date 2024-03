Rapina da film nel centro di Roma | sgominata ‘banda del buco’ che mise a segno colpo da 800mila euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 23 marzo 2024) Pubblicato il 23 Marzo, 2024 (Adnkronos) –la banda del buco che, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2023,undain una gioielleria in via Bocca di Leone. Sono otto le misure cautelari emesse dal gip del Tribunale died eseguite questa mattina nel corso del blitz dei carabinieri della stazione diSan Lorenzo in Lucina scattato all'alba insieme al sequestro preventivo di beni per 120mila. Gli indagati sono otto, cinque uomini e tre donne, con diversi ruoli nella banda. Tre uomini sono gravemente indiziati di furto aggravato in concorso nella gioielleria, e sono finiti in manette, una donna per ricettazione della refurtiva e riciclaggio e gli altri ...