Rami sul Milan | «Possono vincere l’Europa League»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 23 marzo 2024) L’ex rossoneroha voluto parlare del cammino delin Europae di quello che potrebbero fare i rossoneri L’ex difensore delha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha analizzato il suo amore per i rossoneri. PAROLE – «Amo il, per me è il club più forte e più bello del mondo. È stato