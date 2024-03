Rami su Filippo Inzaghi | “Non un grande uomo | nemmeno un buon allenatore”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Adil, ex difensore militante nel Milan, ha parlato della sua avventura in rossonero ai microfoni di Sky Sport: “Amo il Milan, per me è il club più forte e più bello del mondo. È stato un onore giocare per questa squadra. Mi sono trovato molto bene con Galliani e Berlusconi. A Milano ero felice e forte, anche fisicamente“. Poi su: “Poi c’è stata una persona, Pippo. Per me era un gran calciatore ma non une non un. Io per essere forte ho bisogno di essere amato, apprezzato. Lui, non so perché, non mi apprezzava. E ho perso tutta la confidenza che avevo ottenuto fino a quel momento. Quindi sono andato via e ho vinto l’Europa League (ride, ndr)”. SportFace.