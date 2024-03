Ragazzi o Onorevoli | a Camera con Vista su La7 il dietro le quinte della politica

(Di sabato 23 marzo 2024) "", ecco l'anticipazione dicon, il programma di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 Domenica 24 marzo 2024 alle 09.40. Illesettimanadal Parlamento al Consiglio Ue di Bruxelles. Prodotto da Agenzia. Fonte: Agenzia/ Alexander Jakhnagiev

Giorgia Meloni, i gesti teatrali e i sovranisti: perché l’ironia è necessaria per non spaventare - La strategia è chiara: amplificare, anziché smorzare, le polemiche dell'opposizione per ridicolizzarle. Dal blog di Marco Venturini ...ilfattoquotidiano

Meloni chiama i parlamentari "Ragazzi": proteste alla Camera - Durante un discorso alla Camera dei Deputati sulla politica estera e l'Ucraina, la premier Giorgia Meloni ha scatenato polemiche utilizzando il termine informale "Ragazzi" per riferirsi ai membri dell ...news.fidelityhouse.eu

Meloni alla Camera: «Ragazzi, vi vedo nervosi». Scintille con il Pd: «Ambiguità su Kiev». E in Aula scoppia la bagarre - Da una parte, la pace con Matteo Salvini. «Ma non c'è mai stata alcuna guerra», assicurano i parlamentari della maggioranza a chi chiede loro dell'abbraccio andato in ...ilmessaggero