(Di sabato 23 marzo 2024) di Daniele Rosi Finisce in Tribunale il blocco della nave Geonel porto di Marina di Carrara dopo lo sbarco dei 249 migranti. La ong Medici Senza Frontiere ha depositato ieri al tribunale civile di Massa ilcontro ilamministrativo che trattiene la sua nave in porto. Lo staff di Msf aveva già preannunciato la volontà di opporsi a un blocco ritenuto fortemente, e Fulvia Conte, responsabile dei soccorsi della Ong, aveva segnalato con grande amarezza le enormi difficoltà dei soccorsi, soprattutto nel salvataggio del 16 marzo culminato con alcuni momenti di tensione con la Guardia Costiera libica durante le procedure di recupero dei migranti. Le motivazioni del, riporta Msf, sono legate al "mancato rispetto delle istruzioni della Guardia Costiera libica durante ...

"Questo fermo è ingiusto". Ricorso per la Geo Barents - Medici senza frontiere ha presentato l'atto contro il blocco della sua nave "Ancora pagano il prezzo più alto le persone che tentano di fuggire dalla Libia".

