Quella sporca ultima meta

(Di sabato 23 marzo 2024) "Iol’ho segnata davvero”. Furono le sue ultime parole, un commiato per una giovane vita che se ne stava andando a causa di una imprevista complicazione dopo un ricovero per appendicectomia. Aveva 24 anni Robert George Deans. Veniva da una famiglia benestante e giocava “centro” nei Canterbury Rugby Football Union. A 21 anni era stato selezionato per la prima tournée della storia degli Originals, i progenitori degli All Blacks. Partiti in nave per un viaggio di oltre 40 giorni, i tuttineri erano una misteriosa squadra di rugby che si sarebbe confrontata con il meglio del rugby europeo. Ed il meglio del rugby europeo era tutto concentrato nella Madre patria di Sua Maestà. Squadra misteriosa perché di questi ragazzi provenienti dalle colonie più lontane si sapeva poco o nulla. Sarebbe bastato però pochissimo per rendersi conto che questi ...