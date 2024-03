Quando si gioca Cobolli-Norrie | il nuovo orario dopo la sospensione | programma ATP Miami | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Flavioaffronterà Cameronal secondo turno del Masters 1000 di. Il tennista italiano, reduce dalla vittoria contro il lucky-loser Yuki Nishioka, se la dovrà vedere contro il temibile britannico. Il 21enne, attuale numero 63 del ranking ATP, incrocerà il 28enne, numero 31 del mondo. L’azzurro proverà a sovvertire il pronostico della vigilia contro un avversario più esperto e rodato, cercando dire il suo miglior tennis sul cemento statunitense. Non ci sono precedenti tra i duetori, in palio la qualificazione al terzo turno dare probabilmente contro il russo Daniil Medvedev (il numero 3 del circuito è ampiamente favorito contro l’ungherese Fucsovics). L’appuntamento è per sabato 23 marzo, sarà la terza partita sul Campo 6 a partire dalle ore 16.00. ...