Quando gioca l’Italia i playoff e l’eventuale semifinale oggi ai Mondiali di curling femminile | orari | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024)si è meritata l’accesso alla fase a eliminazione diretta dei2024 di. Le azzurre si sono distinte sul ghiaccio di Sydney (Canada), riuscendo a vincere dieci partite sulle dodici disputate (sconfitte soltanto dalle padrone di casa e dalla Svizzera) e chiudendo il round robin al terzo posto. La nostra Nazionale sarà dunque chiamata are il qualification game, ovvero una partita da dentro o fuori che mette in palio la qualificazione alle semifinali. Stefania Constantini e compagni torneranno in scena alle ore 15.00 di sabato 23 marzo per fronteggiare la Danimarca, sesta nella fase a gironi. Il quartetto tricolore partirà con tutti i favori del pronostico contro la compagine nordica, ma sarà un avversario molto rognoso e assolutamente da non sottovalutare. Se le ...