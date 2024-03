Quando andate in libreria | state comprando delle parole o l’ombra riflessa di una persona?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 23 marzo 2024) Facciamo un gioco: prendiamo “American fiction”, il film premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, e ambientiamolo in Italia. Non possiamo copiare pari pari la trama, tratta dal romanzo Cancellazione di Percival Everett, appena riproposto in Italia (Nave di Teseo, 416 pp., 20,90 euro). È infatti imperniata sul contrasto fra un romanziere nero, che scrive senza alcun riferimento al proprio background, e una romanziera nera, che permea della propria identità tanto la trama quanto la lingua; lui è un apocalittico che non vende una mazza, non avendo un pubblico di riferimento, mentre lei è un’integrata che vende a iosa, poiché scrive ciò che il pubblico si aspetta. In Italia meglio immaginare due autrici, una che scrive romanzi scevri della questione di genere, l’altra che pervade le proprie storie dei capisaldi della narrativa femminista: donne vittime, forti, custode di ...