Putin | Un duro colpo alla Russia | puniremo tutti gli autori

(Adnkronos) – Mentre ministri e leader dell'Europa e del mondo bollano come "irregolare" il voto nelle elezioni russe, e mentre Vladimir Putin festeggia l'ennesimo plebiscito, arrivano anche i ... (webmagazine24)

Da ieri fino a lunedì al Consiglio nazionale elettorale venezuelano è possibile registrare le candidature per le presidenziali del 28 luglio, ma intanto si scatena un’ondata repressiva sempre più ... (ilfoglio)

Attentato a Mosca, Putin: "Terroristi hanno ucciso come nazisti, saranno puniti" - Il presidente russo in un messaggio alla nazione: 'Terroristi hanno ucciso come nazisti'. E aggiunge: 'Attentatori arrestati si dirigevano verso l'Ucraina' ...adnkronos

Vladimir Putin, attacco barbaro e sanguinoso. I responsabili pagheranno - All’indomani della strage di Mosca il leader russo parla alla nazione. Nel frattempo sale, unanime, la condanna dell’attentato ...rtl

Putin: "Presi 4 responsabili dell'attacco a Mosca". Cosa si sa dell'attentato - Al Crocus City Hall uomini in mimetica hanno aperto il fuoco. Almeno 80 morti e 140 feriti. Il 7 marzo allerta dell'intelligence Usa. Medvedev avvisa Kiev ...affaritaliani