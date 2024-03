Putin parla di attacco barbaro Kiev assciura | non c' entriamo con l' attentato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 23 marzo 2024) Oltre 140 morti e decine di feriti in quello che rappresenta uno dei peggiori attacchi terroristici degli ultimi anni in Russia. Un“sanguinoso e” secondo il presidente Vladimirche si è rivolto ai cittadini in un discorso televisivo a poche ore dal massacro del Crocus City Hall, sala da concerti vicino Mosca. La strage è stata rivendicata dallo Stato Islamico che ha in seguito pubblicato le foto dei quattro presunti assalitori, rimarcando come l'rientri nel contesto della “guerra furiosa” tra lo stesso gruppo jihadista e i nemici dell'Islam. Non abbastanza per Mosca che continua a vedere l'ombra didietro l'assalto. Nell'annunciare l'arresto dei quattro terroristi,ha affermato che “dal lato ucraino” era stata “preparata una ‘finestra'" per ...