Putin parla alla Russia | “Puniremo i terroristi Si dirigevano in Ucraina”

(Di sabato 23 marzo 2024) Vladimirsi presenta di nuovo di frontenazione, pochi giorni dopo l’elezione che lo ha incoronato di nuovo Zar di tutte le Russie. Stavolta, però, il volto è serio e forse preoccupato. Ieri un commando di quattroha aperto il fuoco contro civili inermi che,periferia di Mosca, si stavano dirigendo a un concerto al Crocus. I morti sono almeno 143, ma l’edificio è stato dato alle fiamme e in parte è crollato. Il numero dei decessi è destinato a salire.di un attacco “barbaro”, il presidente. Di una azione “simile alle azioni dei nazisti”, in cui “i criminali si sono mossi a sangue freddo per uccidere, sparare ai russi a bruciapelo.assicura che saranno trovati e puniti tutti i responsabili: “Tutti gli autori, gli organizzatori e coloro che hanno ...