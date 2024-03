Putin non cita mai l' Isis dopo l' attentato a Mosca

(Di sabato 23 marzo 2024)ha proclamato per domani, domenica 24 marzo, una giornata di lutto nazionale in Russia e ha promesso che tutti i responsabili saranno puniti, paragonandoli a nazisti. Intanto impone ulteriori misure antiterrorismo e antisabotaggio. E punta il dito contro l'Ucraina

Il 17 marzo 2024 è stata pubblicata su Facebook l’ immagine di una grande esplosione in una zona con diversi edifici, alberi e tralicci. Nell’area colpita si vede anche in primo piano un ... (facta.news)

Mosca è tornata a vivere i peggiori incubi degli attacchi terroristici ceceni degli anni ’90 quando ieri sera un gruppo di uomini armati, in tenuta mimetica, ha fatto irruzione in una sala da ... (thesocialpost)

Strage Mosca, tra le vittime Ekaterina (ex reginetta di bellezza) e Pavel e Irina, una coppia sposata da poco - Un'ex reginetta di bellezza. E ancora: un imprenditore e una coppia che stava insieme da più di dodici anni. Sono i volti e le storie di alcune delle 143 vittime - ma il ...ilmessaggero

Tutto il mondo guarda all'Isis. Solo gli occhi di Punti fissano l'Ucrania - La pista dunque è una e porta al Califfato. Ma non per Vladimir Putin. Seduto di fronte alle telecamere per parlare alla nazione, il presidente russo non ha mai pronunciato la parola Isis. Ha ...huffingtonpost

Kiev respinge le accuse sulla strage di Mosca, colpita una raffineria russa - Il sanguinoso attentato al Crocus City Hall di Mosca non ferma la guerra in Ucraina, dove proseguono gli scontri al fronte e gli attacchi dal cielo mentre il presidente russo Vladimir Putin continua a ...ansa