Putin | I terroristi hanno agito come nazisti | la pagheranno

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 23 marzo 2024) Il leader russo Vladimirha proclamato per domani 24 marzo una giornata di lutto in Russia dopo l'attacco di ieri sera a Mosca. "I nostri nemici non ci divideranno" ha detto parlando in tv. I responsabili dell'attentato al Crocus, ha aggiunto, "andavano a uccidere, propriouna volta...