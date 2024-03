Putin | Chi è dietro la strage pagherà

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 23 marzo 2024) 14.00 "Identificheremo tutti coloro che sonoa questo barbaro atto terroristico e pagheranno". Così il presidente russo, in un discorso tv, dopo l' attentato al Crocus City Hall di Mosca. I responsabili dellahanno ucciso indiscriminatamente "come i nazisti" Sono stati arrestati tutti e 4 e ci sono indicazioni che sarebbe stata creata "una finestra" sul confine ucraino per farli entrare,dice.Introdotte ulteriori misure antiterrorismo a Mosca e proclamato per domani lutto nazionale "Restiamo uniti,Russia sarà più forte".