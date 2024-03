Punti salvezza Pro Sesto | Angellotti ci crede | Pensiamo partita per partita»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) La sconfitta in casa contro la Triestina ha fermato la serie di tre risultati utili consecutivi della Proarrivati con Danielein panchina. Per rialzarsi dopo il k.o. interno i biancocelesti affrontano oggi pomeriggio alle 14 l’Albinoleffe in trasferta. La Pro, penultima, deve recuperaresul Fiorenzuola terzultimo (oggi avanti di cinque) e soprattutto su Arzignano e Pergolettese appaiati in sedicesima posizione. I diecidi distacco non consentono alla squadra lombarda di disputare i playout, ad oggi i sestesi sarebbero retrocessi direttamente in D. "La sconfitta è arrivata su una delle poche occasioni che abbiamo concesso - è stata l’analisi di, che non avrà lo squalificato Marianucci - Abbiamo creato tanto volume di gioco, ma dovevamo ...