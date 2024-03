Pubblicò un volantino contro Pino Rauti | Non ci fu diffamazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Quando il giudice Alberto Longobardi ha pronunciato la sentenza, alle parole "assolve perché il fatto non sussiste" in aula è scoppiato un applauso fragoroso verso l’imputato, Carmelo Ilardo, sindacalista in pensione (difeso dagli avvocati Trussardi e Olivati), a processo perper aver postato sui social undell’Anpil’intitolazione della sede trevigliese di Fratelli d’Italia a. La figlia Isabella, attualmente sottosegretario alla Difesa, l’aveva denunciato. Il pm Guido Schininà aveva chiesto la condanna a una multa di 516 euro. "È stata dura, ma dovevamo rivendicare un diritto di critica – ha detto Ilardo, abbracciato all’avvocato –. Ringrazio le persone che nelle sei udienze mi hanno sostenuto". La vicenda risale al 2019. "L’esaltazione di ...