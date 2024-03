Pubblicizzano sui social un “Reggaeton Beach Festival” a Rimini | il Comune | “Nessuna autorizzazione”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – Pubblicizzavano unmusicale a pagamento in piazzale Boscovich per l’estate: peccato, però, che l’amministrazione comunale non ne fosse al corrente. E’ il caso del “2024” che, stando agli annunci diffusi sui siti internet e canalisarebbe in programma il prossimo 20 luglio, da pomeriggio a notte fonda. Gli organizzatori avevano già preparato l’evento, raccogliendo anche numerose adesioni, il tutto all’insaputa degli uffici comunali, che non hanno ricevuto alcuna richiesta e che quindi non è stato autorizzato. Di più: il giorno scelto per ilè già impegnato per altre iniziative. L’evento non autorizzato Il costo del biglietto richiesto dagli organizzatori per ...