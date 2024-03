Pronto soccorso on line | le attese al Santo Stefano in tempo reale

(Di sabato 23 marzo 2024) Prato, 24 marzo 2024 - Vuoi andare alma temi di stare bloccato in coda ora? Niente paura, adesso si potrà sapere inquante persone stanno aspettando neldel. E’ il nuovo servizio pensato dall’Asl per andare incontro ai cittadini. L’attività deidell’Azienda Usl Toscana centro è infatti "in diretta". Basta collegarsi al sito https://www.uslcentro.toscana.it/psstat/-pa.php. Usare il sito è semplicissimo: basta cliccare sul link per sapere, in, le presenze nelle otto strutture di Medicina d’urgenza dell’Usl Toscana Centro: dagli accessi in codice rosso ...

